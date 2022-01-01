СК Пестово - строительство домов и бань из профилированного бруса
Самые популярные проекты домов из бруса
Самые популярные проекты бань из бруса
Уважаемые посетители, мы рады приветствовать Вас на сайте строительной компании «Пестово».
Мы занимаемся строительством домов из профилированного бруса как под усадку, так и под ключ.
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Построили более 3 000 объектов
Мы строим по всей территории России и по праву можем назвать себя профессионалами своего дела.
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Цены актуальны на 100%
Они ни при каких обстоятельствах не изменятся, т.к не зависят ни от курса доллара, ни от курса евро.
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Профессиональные бригады
Все строители в бригадах строительной компании "Пестово" Русские с многолетним опытом работы.
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Без предоплат и скрытых платежей
Вся схема нашей работы очень прозрачна. Первый платеж - по приезду бригады на участок.
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Профессиональный подход
Наш менеджер никогда не предложит купить то, что Вам не нужно или не подходит.
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Индивидуальное проектирование
Вы можете прислать нам на расчёт свои проекты - мы учтём все Ваши пожелания и просьбы.
Фотографии построенных домов из бруса
Схема работы
Этап №1
Заявка
на строительство
Этап №2
Согласование и
заключение договора
Этап №3
Строительство
+ Оплата 70%
Этап №4
Акт сдачи-приема
+ Оплата 30%
Этап №1: Заявка
Вы с нами сзязываетесь (по номеру, указанному на сайте, либо по почте dom9453@mail.ru, либо через формы заказа или консультации), выбираете проект вашего будущего дома из каталога нашей компании.
Если вдруг Вы не нашли подходящего проекта дома у нас в каталоге, сделайте набросок от руки и отправьте нам по электронной почте на расчет (расчет бесплатно!)
Этап №2: Заключение договора
Изучив все Ваши пожелания, мы с Вами свяжемся и озвучим цену, уточнив нюансы по проживанию бригады, доступа к электричеству на участке, возможности подъездных путей для грузового автотранспорта.
Если все интересующее вопросы с обеих сторон решены и цена устраивает, вносим в договор ваши паспортные данные, точный адрес места строительства и мы незамедлительно приступаем к подготовке договора.
Готовый договор отправляется вам на электронную почту для изучения и утверждения.
Этап №3: Строительство + Предоплата 70%
Договор утвержден. Оговаривается день заезда бригады на Ваш участок и завоз материала. Доставка материалов первые 500 км от Пестово бесплатная. По приезду при выгрузке вы осматриваете материал на качество (он чистый и свежий, без брака), подписываете утвержденный договор и оплачиваете 70% от суммы договора, получаете у водителя приходно-кассовый ордер на оплаченную Вами сумму.
Этап №4: Акт сдачи-приема + Оплата 30%
Вторую сумму 30% Вы оплачиваете после приемки объекта и подписания акта сдачи приема, приходно-кассовый ордер на оплаченную сумму вам выдаст бригадир строительной бригады.
По желанию Вы звоните нам и говорите слова благодарности или замечания, если таковые возникнут.
Также если возникнут какие либо вопросы по гарантии, мы незамедлительно выедем и устраним недостатки, но вряд ли такие будут.
Звоните по телефону 8 (921) 028-07-17, и мы осуществим Вашу мечту.
Обработка основания, лаг и черновых полов антисептиком бесплатно!
Первые 500 км доставки бесплатно!
О деревянных постройках
На протяжении длительного времени дерево остается самым востребованным материалом в малоэтажном частном строительстве. Жители больших городов (Москва, Санкт-Петербург) все чаще выбирают этот материал для возведения домов для сезонного или постоянного проживания.
Москвичи, уставшие от пыльного мегаполиса, стремятся к максимальному комфорту, поэтому при строительстве дома отдают предпочтение экологичным и натуральным материалам. Теплые и надежные дома из бруса предпочитают и жители Санкт-Петербурга. Строения защищают их от суровых затяжных зим, создавая уютные и комфортные условия для проживания.
Чем обусловлена популярность домов из бруса?
- Экологичность.
Древесина, как натуральный материал, не оказывает негативного воздействия на человека.
- Прочность конструкции.
Строению не наносят значительного ущерба ни движения почвы, ни температурные колебания.
- Хорошая теплоизоляция.
В зимний период в помещениях дома из профилированного бруса тепло, а летом – прохладно.
- Защита от гниения.
Оригинальная конструкция бруса образует «замки», препятствующие попаданию влаги.
- Не нужна отделка.
Природный древесный узор создает особенную атмосферу в доме и радует глаз.
- Быстрота возведения.
Срок строительства - от недели до нескольких месяцев (в зависимости от сложности проекта).
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