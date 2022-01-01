СК Пестово - строительство домов и бань из профилированного бруса

Мы строим дома и бани из сухого бруса! Узнайте подробнее о его преимуществах!

Внимание! Мы работаем с материнским капиталом!

Самые популярные проекты домов из бруса

Дом из бруса Вячеслав Дом из бруса ВячеславДом из бруса ВячеславДом из бруса ВячеславДом из бруса Вячеслав
«Вячеслав» 7x12 - 98 м2
1+мансарда 3 спальни Коттедж
от 920 000 руб
Дом из бруса Гай Дом из бруса ГайДом из бруса ГайДом из бруса ГайДом из бруса Гай
«Гай» 8x6 - 82 м2
1+мансарда 3 спальни Коттедж
от 731 000 руб
Дом из бруса Даниил Дом из бруса ДаниилДом из бруса ДаниилДом из бруса ДаниилДом из бруса Даниил
«Даниил» 8x7 - 102 м2
1.5 этажа 4 спальни Коттедж
от 937 000 руб
Дом из бруса Алексей Дом из бруса АлексейДом из бруса АлексейДом из бруса АлексейДом из бруса Алексей
«Алексей» 9x6 - 94 м2
1+мансарда 2 спальни Коттедж
от 828 000 руб

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Самые популярные проекты бань из бруса

Баня из бруса Милана Баня из бруса МиланаБаня из бруса Милана
«Милана» 6x6 - 42 м2
1 этаж Без спальни
от 597 000 руб
Баня из бруса Екатерина Баня из бруса ЕкатеринаБаня из бруса Екатерина
«Екатерина» 6x6 - 36 м2
1 этаж Без спальни
от 545 000 руб
Баня из бруса Веста Баня из бруса ВестаБаня из бруса Веста
«Веста» 8x6 - 48 м2
1 этаж Без спальни
от 620 000 руб
Баня из бруса Мария Баня из бруса МарияБаня из бруса МарияБаня из бруса МарияБаня из бруса Мария
«Мария» 9,5x6 - 53 м2
2 этажа 1 спальня
от 892 000 руб
Баня из бруса Лия Баня из бруса ЛияБаня из бруса Лия
«Лия» 6x6 - 32 м2
1 этаж Без спальни
от 547 000 руб
Баня из бруса Жанна Баня из бруса ЖаннаБаня из бруса Жанна
«Жанна» 6x4 - 24 м2
1 этаж Без спальни
от 450 000 руб

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Уважаемые посетители, мы рады приветствовать Вас на сайте строительной компании «Пестово».

Мы занимаемся строительством домов из профилированного бруса как под усадку, так и под ключ.

Фотографии построенных домов из бруса

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Схема работы

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Этап №1

Заявка
на строительство
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Этап №2

Согласование и
заключение договора
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Этап №3

Строительство
+ Оплата 70%
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Этап №4

Акт сдачи-приема
+ Оплата 30%

Этап №1: Заявка

Вы с нами сзязываетесь (по номеру, указанному на сайте, либо по почте dom9453@mail.ru, либо через формы заказа или консультации), выбираете проект вашего будущего дома из каталога нашей компании.

Если вдруг Вы не нашли подходящего проекта дома у нас в каталоге, сделайте набросок от руки и отправьте нам по электронной почте на расчет (расчет бесплатно!)

Этап №2: Заключение договора

Изучив все Ваши пожелания, мы с Вами свяжемся и озвучим цену, уточнив нюансы по проживанию бригады, доступа к электричеству на участке, возможности подъездных путей для грузового автотранспорта.

Если все интересующее вопросы с обеих сторон решены и цена устраивает, вносим в договор ваши паспортные данные, точный адрес места строительства и мы незамедлительно приступаем к подготовке договора.

Готовый договор отправляется вам на электронную почту для изучения и утверждения.

Этап №3: Строительство + Предоплата 70%

Договор утвержден. Оговаривается день заезда бригады на Ваш участок и завоз материала. Доставка материалов первые 500 км от Пестово бесплатная. По приезду при выгрузке вы осматриваете материал на качество (он чистый и свежий, без брака), подписываете утвержденный договор и оплачиваете 70% от суммы договора, получаете у водителя приходно-кассовый ордер на оплаченную Вами сумму.

Этап №4: Акт сдачи-приема + Оплата 30%

Вторую сумму 30% Вы оплачиваете после приемки объекта и подписания акта сдачи приема, приходно-кассовый ордер на оплаченную сумму вам выдаст бригадир строительной бригады.

По желанию Вы звоните нам и говорите слова благодарности или замечания, если таковые возникнут.

Также если возникнут какие либо вопросы по гарантии, мы незамедлительно выедем и устраним недостатки, но вряд ли такие будут.

Звоните по телефону 8 (921) 028-07-17, и мы осуществим Вашу мечту.

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Дом из бруса от СК Пестово

О деревянных постройках

На протяжении длительного времени дерево остается самым востребованным материалом в малоэтажном частном строительстве. Жители больших городов (Москва, Санкт-Петербург) все чаще выбирают этот материал для возведения домов для сезонного или постоянного проживания.

Москвичи, уставшие от пыльного мегаполиса, стремятся к максимальному комфорту, поэтому при строительстве дома отдают предпочтение экологичным и натуральным материалам. Теплые и надежные дома из бруса предпочитают и жители Санкт-Петербурга. Строения защищают их от суровых затяжных зим, создавая уютные и комфортные условия для проживания.

Чем обусловлена популярность домов из бруса?

  1. Экологичность.

    Древесина, как натуральный материал, не оказывает негативного воздействия на человека.

  2. Прочность конструкции.

    Строению не наносят значительного ущерба ни движения почвы, ни температурные колебания.

  3. Хорошая теплоизоляция.

    В зимний период в помещениях дома из профилированного бруса тепло, а летом – прохладно.

  4. Защита от гниения.

    Оригинальная конструкция бруса образует «замки», препятствующие попаданию влаги.

  5. Не нужна отделка.

    Природный древесный узор создает особенную атмосферу в доме и радует глаз.

  6. Быстрота возведения.

    Срок строительства - от недели до нескольких месяцев (в зависимости от сложности проекта).

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