Этап №1: Заявка Вы с нами сзязываетесь (по номеру, указанному на сайте, либо по почте dom9453@mail.ru, либо через формы заказа или консультации), выбираете проект вашего будущего дома из каталога нашей компании. Если вдруг Вы не нашли подходящего проекта дома у нас в каталоге, сделайте набросок от руки и отправьте нам по электронной почте на расчет (расчет бесплатно!)

Этап №2: Заключение договора Изучив все Ваши пожелания, мы с Вами свяжемся и озвучим цену, уточнив нюансы по проживанию бригады, доступа к электричеству на участке, возможности подъездных путей для грузового автотранспорта. Если все интересующее вопросы с обеих сторон решены и цена устраивает, вносим в договор ваши паспортные данные, точный адрес места строительства и мы незамедлительно приступаем к подготовке договора. Готовый договор отправляется вам на электронную почту для изучения и утверждения.

Этап №3: Строительство + Предоплата 70% Договор утвержден. Оговаривается день заезда бригады на Ваш участок и завоз материала. Доставка материалов первые 500 км от Пестово бесплатная. По приезду при выгрузке вы осматриваете материал на качество (он чистый и свежий, без брака), подписываете утвержденный договор и оплачиваете 70% от суммы договора, получаете у водителя приходно-кассовый ордер на оплаченную Вами сумму.